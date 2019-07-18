«الهلال» يغيث أهالي المناطق النائية في لحج

عدن (الاتحاد) تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة في مختلف المناطق المحررة، وذلك ضمن الاستجابة الإنسانية التي تبنتها لصالح تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في اليمن منذ الانقلاب الحوثي.

ودشنت الفرق الإغاثية التابعة للهيئة توزيع مئات السلل الغذائية على الأسر المحتاجة في مناطق مديرية «الملاح» التي تعد إحدى المناطق النائية في محافظة لحج والتي تعاني أوضاعاً معيشية صعبة وتردياً في الخدمات الأساسية، وجاءت عملية توزيع المساعدات بإشراف من قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد، حيث ثمن قائد اللواء مختار النوبي الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على ما يقدمونه من مساعدات إنسانية وجهود كبيرة متعلقة بحياة الأهالي للتخفيف من معاناتهم وكل ما يمس حياتهم منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة.

وأشار إلى أن «مثل هذه المساعدات الإنسانية تعكس مدى حرص الأشقاء على استتباب الأمن الغذائي عبر الحملات الإغاثية التي يتم تقديمها للأهالي الذين انهكتهم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في كل أرجاء البلاد».

ومن جانبها، قدمت الأسر المستفيدة شكرها وتقديرها للجهود الإغاثية التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي جاءت في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشونها، مشيرين إلى أن دولة الإمارات دائماً سباقة في العطاء والخير وتقديم المساعدة للمتضررين من الأوضاع الراهنة التي يعيشها اليمن.

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