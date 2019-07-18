منظمة حقوقية توثق 3 آلاف حالة تعذيب في سجون الحوثيين

عدن (الاتحاد) رصد تقرير حقوقي صادر عن منظمة «سام» للحقوق والحريات ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران حالات تعذيب وحشية بحق المختطفين المحتجزين في سجونها منذ انقلابهم على السلطة عام 2014.

وأشار التقرير إلى أن فرق الرصد تمكنت من توثيق أكثر من 3 آلاف حالة تعذيب طالت عدداً من المختطفين والمعتقلين في السجون السرية والتابعة للميليشيات، مشيراً إلى أن حالات التعذيب تم رصدها منذ عام 2014 وبعضها مورس بصورة فردية وأخرى بصورة جماعية وأدت إلى وفاة عدد من المختطفين.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية مارست أساليب تعذيب وحشيها أسفرت عن مقتل أكثر من 158 مختطفاً في حين تعرض المئات من المعتقلين إلى إصابات دائمة ناهيك عن الآثار النفسية والاجتماعية بسبب الممارسات الإجرامية التي ارتكبت بحقهم داخل السجون.

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