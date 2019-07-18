الجامعة العربية ترحب بالاتفاق السياسي في السودان

رحبت جامعة الدول العربية بالتوقيع الذي تم اليوم بالأحرف الأولى من قبل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على الإتفاق السياسي للمرحلة الإنتقالية في السودان.
وأثنت الجامعة العربية في بيان اصدرته مساء اليوم، على هذه الخطوة الإيجابية التي من شأنها أن تمهد الطريق أمام تشكيل هياكل السلطة الانتقالية، واستكمال مسيرة التوافق الوطني حول بقية الترتيبات والإستحقاقات التي يتطلع إليها الشعب السوداني.
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وبدوره صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن الجامعة ستظل ملتزمة بمساندة الأطراف السودانية في هذه المسيرة، وفي كل ما يمكّن السودان من عبور تحديات المرحلة الراهنة، ويحافظ على أمنه واستقراره ووحدته الوطنية، ويدعم الاستكمال السلمي والمنضبط والتوافقي لعملية الانتقال الديموقراطي في البلاد.
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