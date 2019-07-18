الطائرات المسيرة.. إرهاب إيراني من العراق إلى اليمن

أثار تزايد استخدام إيران ومليشياتها الطائرات المسيرة في مهام استطلاع وهجمات إرهابية في مختلف أرجاء الشرق الأوسط، قلق واشنطن، في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين.



وكشفت طهران، الأربعاء، عن انضمام 3 طائرات مسيرة جديدة ذات طابع هجومي إلى مجموعة طائرات أخرى من الطراز نفسه بحوزة الجيش الإيراني.

مراقبة القوات الأمريكية بالعراق

وأكد مسؤولون أمريكيون أن المليشيات المسلحة التابعة لإيران في العراق زادت مراقبتها -في الفترة الأخيرة- للقوات والقواعد الأمريكية باستخدام طائرات مسيرة.

التصريحات الأمريكية كشفت عن الطرق العديدة التي تعتمد عليها طهران ومليشياتها التي تدعمها بالطائرات المسيرة في أماكن مثل اليمن وسوريا ومضيق هرمز والعراق.

وقال مسؤول أمريكي، بحسب وكالة رويترز، إنه إلى جانب مهام الاستطلاع، يمكن للطائرات المسيرة الإيرانية أن تسقط ذخيرة أو تنفذ "طلعة انتحارية حيث يتم تزويدها بالمتفجرات وتوجيهها إلى هدف ما".

وأكد المسؤول الأمريكي أنه تم رصد زيادة في أنشطة الطائرات المسيرة في العراق قرب القواعد الأمريكية التي تعرضت إلى هجوم عن طريق قذائف مورتر وصواريخ في الأسابيع القليلة الماضية.





مما دفع واشنطن، بحسب المسؤول الأمريكي، إلى إرسال تحذيرات بشكل غير مباشر لإيران، قائلا إنها ستعتبر أي هجوم ينفذه وكلاء طهران من المليشيات الموجودة بالعراق على قوات أمريكية، هجوما من إيران نفسها.

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كما أكد مسؤولان أمنيان عراقيان على علم بأنشطة المليشيات الإيرانية في العراق، أن تلك الأذرع الإيرانية تلقت تدريبا على استخدام الطائرات المسيرة على يد أعضاء من مليشيا الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وكانت المليشيات التابعة لإيران بدأت في استخدام الطائرات المسيرة خلال عامي 2014 و2015 أثناء معارك استعادة مناطق من قبضة تنظيم داعش، ليتطور الأمر بعد ذلك إلى استخدام تلك الطائرات في استهداف القوات الأمريكية داخل الأراضي العراقية.

كما شنت مليشيا الحرس الثوري الإيراني المصنفة منظمة إرهابية من جانب واشنطن قبل 3 أشهر، غارات بواسطة طائرة مسيرة من طراز "مهاجر 6" ضد أهداف زعمت وجود مجموعات مسلحة بها في نطاق إقليم كردستان العراق، 12 يوليو/تموز الجاري.

مليشيا الحوثي باليمن

زادت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن بدرجة كبيرة الفترة الماضية، من هجماتها الإرهابية باستخدام الطائرات المسيرة، حيث هاجمت مطارات ومنشآت نفطية في السعودية.

وعكفت طهران خلال الفترة الماضية على تصدير تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى ذراعها في اليمن مليشيا الحوثي الانقلابية، بخلاف تقديم المشورة لها فيما يتعلق باستخدامها من خلال خبراء في مليشيا الحرس الثوري وحزب الله.

ويقول خبراء في الأمم المتحدة: إن مليشيا الحوثي تمتلك حاليا طائرات مسيرة قادرة على إسقاط قنابل أكبر على مسافات أبعد وبدقة أشد من ذي قبل.





وتستخدم مليشيا الحوثي الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع لشن هجمات إرهابية واستهداف المدنيين، حيث نجحت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أول أمس الثلاثاء، في اعتراض وإسقاط 3 طائرات حوثية بدون طيار، تم إطلاقها باتجاه مدينتي جازان وأبها السعوديتين.

وخلال الفترة الماضية، وجهت قوات التحالف العربي ضربات قاصمة للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران، حيث تم استهداف قدرات المليشيا النوعية التي تستخدمها لإطلاق الطائرات المسيرة.

وتلعب الطائرات المسيرة دورا بارزا ضمن تهديدات إيران سواء لحركة الملاحة الدولية، أو شن ضربات ضد منشآت مدنية لدول الجوار، أو استهداف المصالح الأمريكية وقواعدها في العراق.