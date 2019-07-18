أمريكا تبحث مبادرة حماية الملاحة بالخليج الجمعة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أنها ستطلع الدبلوماسيين في اجتماع مشترك مع وزارة الدفاع، الجمعة المقبل، على مبادرة حماية الملاحة في الخليج العربي.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن المبادرة ستركز على حرية الملاحة وتأمينها في الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أن مضيق هرمز شهد تهديدات إيرانية متزايدة للملاحة البحرية، في المنطقة التي يتدفق عبرها خمس إمداد العالم من النفط.

وشدد على ضرورة التنقل بحرية عبر المضيق بوصفها أمر بالغ الأهمية لاستقرار الاقتصاد الدولي.

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وألمح البيان إلى أنه يتعين بذل جهد متعدد الأطراف لمواجهة هذا التحدي العالمي وضمان المرور الآمن للسفن عبر المضيق، والتصدي للإرهاب الإيراني.

واعتادت طهران وأذرعها الإرهابية المنتشرة في المنطقة على استهداف السفن التجارية ولا سيما ناقلات النفط، وقد تكرر ذلك في أكثر من حادث خلال الأشهر القليلة الماضية.





وحذرت المملكة المتحدة إيران من سلوكها المزعزع للاستقرار في منطقة الخليج العربي، الأسبوع الماضي مؤكدة أن 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلتها (بريتيش هيريتدج) في مضيق هرمز، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من فرقاطة بريطانية.

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أكد، في تصريحات صحفية الشهر الماضي، أن بلاده "شبه متأكدة" من أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما، وتعرضت للهجوم على بُعد نحو 45 كم (25 ميلا) قبالة الساحل الإيراني.

كما وجهت واشنطن أصابع الاتهام لإيران في حادث خليج عمان الذي يعد الحادث الثاني في غضون شهر بعد تعرض 4 سفن بينها 3 ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" بالمنطقة في 12 مايو/أيار الماضي.