لمجرد ورمضان يصدران كليب “إنساي”.. قصة خيانة تنتهي بحياة الرفاهية -فيديو

أصدر الفنان المغربي سعد لمجرد، والفنان المصري محمد رمضان عملهما المشترك ” إنساي”، مساء اليوم الأربعاء، بعد طول انتظار من جمهوهما.

ونشر محمد رمضان الكليب على قناته الرمسية بموقع يوتوب والتي يتابعها أزيد من 5.5 مليون متابع.

وتقمص رمضان ولمجرد في الكليب قصة شابين يشتغلان في مقهى تعرضا للخيانة من كرف حبيبتيهما، قبل أن يحصلا على مال كثير عاشا به الرفاهية، ولم يعيرا ما تعرضا له أي اهتمام.

وأشرف على إخراج كليب “إنساي” المخرج المصري حسام الحسيني، الذي صور العمل شبيها بفيلم قصير، وعلى نفس تيمة كليبات رمضان التي يتبهى فيها بالمال وحياة الرفاهية.

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وينتظر أن يحضل كليب “إنساي” عدد مشاهدات قياسي، نظرا للشعبية التي يتمتع بها لمجرد ورمضان وتجعل منهما اثنين من أنجح الفنانين في العالم العربي.