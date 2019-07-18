أصدر الفنان المغربي سعد لمجرد، والفنان المصري محمد رمضان عملهما المشترك ” إنساي”، مساء اليوم الأربعاء، بعد طول انتظار من جمهوهما.
ونشر محمد رمضان الكليب على قناته الرمسية بموقع يوتوب والتي يتابعها أزيد من 5.5 مليون متابع.
وتقمص رمضان ولمجرد في الكليب قصة شابين يشتغلان في مقهى تعرضا للخيانة من كرف حبيبتيهما، قبل أن يحصلا على مال كثير عاشا به الرفاهية، ولم يعيرا ما تعرضا له أي اهتمام.
وأشرف على إخراج كليب “إنساي” المخرج المصري حسام الحسيني، الذي صور العمل شبيها بفيلم قصير، وعلى نفس تيمة كليبات رمضان التي يتبهى فيها بالمال وحياة الرفاهية.
وينتظر أن يحضل كليب “إنساي” عدد مشاهدات قياسي، نظرا للشعبية التي يتمتع بها لمجرد ورمضان وتجعل منهما اثنين من أنجح الفنانين في العالم العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر لمجرد ورمضان يصدران كليب “إنساي”.. قصة خيانة تنتهي بحياة الرفاهية -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.