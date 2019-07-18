ماي تشكر جبل طارق على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية

وجهت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، الأربعاء، الشكر إلى رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو لالتزامه بتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا باحتجازه ناقلة نفط إيرانية.

وناقش رئيس الوزراء فابيان بيكاردو ونظيرته البريطانية، خلال اجتماع الأربعاء، قضية ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة جريس 1.

وقال متحدث باسم مكتب ماي بعد محادثات مع بيكاردو إنهما "ناقشا أحدث التطورات في القضية القانونية في جبل طارق بخصوص ناقلة النفط المحتجزة جريس 1".

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وأكدت ماي أهمية متابعة العملية القانونية المستقلة في جبل طارق، مشيدة بجهودهم في تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.

كانت قوات مشاة البحرية البريطانية قد احتجزت الناقلة في وقت سابق من الشهر الجاري، قبالة جبل طارق في البحر المتوسط؛ للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا في عملية ذكر مصدر قضائي أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو/أيار 2011، وتخضع أيضا إيران لعقوبات أمريكية تهدف إلى وقف جميع صادراتها النفطية.

وفُرضت هذه العقوبات بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى دولية مع إيران عام 2015.