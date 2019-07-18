الان تتابع هاشتاج “منو الكفيل”.. حملة كويتية تطالب بالكشف عن داعمي “خلية الإخوان” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تصدر هاشتاج “منو الكفيل” قائمة الأكثر تداولا في الكويت، وحقق انتشارا واسعا على صفحات مستخدمي موقع تويتر، مطالبين السلطات بالكشف عن الجهات والأفراد الذين سهلوا دخول الخلية المصرية الإخوانية، إلى البلاد، والتي تم القبض عليها من قبل قوات الأمن الكويتية مطلع الأسبوع الماضي.

وتفاعل النشطاء مع الهاشتاج وتدفقت التغريدات من رواد التواصل الاجتماعي، الذي أطلقته الكاتبة الكويتية، فجر السعيد، بعد القبض على الخلية الإرهابية المصرية حرصا منها على أمن الدولة بحسب تغريدتها.

وتفاعل الرأي العام الكويتي والدولي، مع حادثة اعتقال الخلية الإخوانية بشكل كبير، مشيدا بجهود قوات الأمن وأجهزة المخابرات الكويتية، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلد.

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وغردت فجر السعيد: “رسالة مني لإخوانجيه العالم الهاربين من دولهم بعد قيامهم بعمليات إجرامية وصدرت عليهم أحكام قضائية.. الكويت ليست آمنه لكم أبداً ولا تصدقون كلام كفلائكم”.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت، الجمعة الماضي، ضبط “خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان، قد صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما”.

وبحسب بيان للداخلية، فقد قام أفراد الخلية بالهرب من السلطات الأمنية المصرية، متخذين من دولة الكويت مقرا لهم، حيث رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية”.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن السلطات الكويتية قامت بتسليم أفراد الخلية، وعددهم 8، إلى مصر على دفعتين.

وكانت مصادر قد أفادت بأن جهاز أمن الدولة بصدد استدعاء شخصيات وأصحاب شركات على صلة بأفراد الخلية.