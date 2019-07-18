الخارجية التركية تصدر بياناً بشأن صفقة f-35 وطرد الطيارين الأتراك

قالت الخارجية التركية، في بيان لها اليوم، إن إعلان البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية إيقاف بيع أنقرة مقاتلات أف-35، وطرد الطيارين الأتراك، يشكل خطوة أحادية الجانب تتعارض مع روح التحالف ولا تعتمد على أي مبرر مشروع، بحسب تعبيرها.

وأضافت الخارجية في بيانها: "إنه من الأهمية بمكان ما أن يكون رئيس جمهورية تركيا والرئيس ترمب مخلصين للتفاهم الذي تم التوصل إليه خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في أوساكا".

ودعت الخارجية التركية، الولايات المتحدة إلى العودة من هذا الخطأ الذي سيسبب جروحا لا يمكن إصلاحها في العلاقة الاستراتيجية، بحسب البيان.

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وأعلن البيت الأبيض الأربعاء، أنّه لن يبيع تركيا مقاتلات أف-35 كما لن يسمح لها بالمشاركة في برنامج تطوير هذه الطائرات، وذلك بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية أس-400 التي "ستستخدم لاختراق" الأسرار التكنولوجية لهذه المقاتلة الشبح.

فيما أعلن البنتاغون أن أميركا ستبدأ باستبعاد تركيا رسميا من برنامج المقاتلة F 35.

كما طلبت واشنطن من الطيارين الأتراك المغادرة بحلول 31 يوليو/تموز، حيث وضعت واشنطن خطة لاستبعاد تركيا، العضو بالناتو، من برنامج تصنيع المقاتلة الأميركية الشبح المتطورة طراز F-35، التي تشمل وقفا فوريا لأي تدريب جديد للطيارين الأتراك على الطائرة المتقدمة، في خطوة تعتبر فيها الولايات المتحدة قد رفعت فيها سقف المواجهات مع تركيا بشأن شراء الأخيرة صفقة صواريخ روسية الصنع طراز S-400.