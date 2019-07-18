شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: توقيع الاتفاق السياسي في السودان خطوة إيجابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

رحبت جامعة الدول العربية بالتوقيع الذي تم (الأربعاء) بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية في السودان.

وأثنت الجامعة العربية في بيان رسمي، على هذه الخطوة الإيجابية التي من شأنها أن تمهد الطريق أمام تشكيل هياكل السلطة الانتقالية واستكمال مسيرة التوافق الوطني حول بقية الترتيبات والاستحقاقات التي يتطلع إليها الشعب السوداني.

وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الجامعة ستظل ملتزمة بمساندة الأطراف السودانية في هذه المسيرة وفي كل ما يمكن السودان من عبور تحديات المرحلة الراهنة، ويحافظ على أمنه واستقراره ووحدته الوطنية، ويدعم من الاستكمال السلمي والمنضبط والتوافقي لعملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.