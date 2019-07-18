شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات: منصة حقوق الإنسان نافذة لإبراز الردود على تقرير بعض المنظمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد على نائب مدير وحدة حقوق الانسان بالهيئة العامة للإستعلامات، إن المنصة الإلكترونية التى أطلقتها الهيئة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، والتى تتضمن قاعدة بيانات محلية وإقليمية ودولية شاملة عن كل ما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان تأتي ضمن استراتيجية الهيئة في نشر ثقافة حقوق الانسان.

وأضاف محمد على فى تصريحات له، أن المنصة سوف تكون نافذة لنشر عمل وحدة حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بنشر مفاهيم حقوق الانسان، والدراسات التى تصدرها الوحدة، وإبراز ردود الوحدة على بعض المنظمات التى تصدر تقارير عن مصر، بالإضافة إلى نشر دورية حقوق الإنسان التى تصدرها الهيئة.