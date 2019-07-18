حريق في سجن الصف المركزي.. والتحريات: "خناقة مساجين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل سجن الصف المركزي، مساء أمس الأربعاء، بعد إشعال عدد من المحتجزين النيران داخل إحدى غرف الحجز.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة لاندلاع حريق داخل حجز سجن الصف المركزي.

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تم الدفع بسيارات الإطفاء ومحاصرة ألسنة النيران ومنع امتدادها إلى باقي الحجوزات.

التحريات الأولية تشير إلى أن مشادة كلامية وقعت بين بعض السجناء تطورت إلى مشاجرة، أشعل على اثرها أحدهم النار في بعض محتوياتها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.​