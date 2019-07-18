بالتفاصيل.. التعليم تكشف الموقف النهائي لطلاب الغش بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

كشف خالد عبدالحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة، تفاصيل الموقف الأخير لـ 393 طالبًا بالثانوية العامة، بلجنة مدرسة المقدم محمد لطفي العشري بمركز بيلا، محافظة كفر الشيخ، بعد انتهاء تحقيقات الشؤون القانونية.

وقال "عبدالحكم" في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، إن الشؤون القانونية انتهت إلى إلغاء امتحان الدور الأول لـ 4 طلاب باللجنة، مع الحرمان من دخول الدور الثاني.

وأضاف أن 156 طالبا رسبوا في 3 مواد، وهي المواد التي ضبطت فيها لجان التصحيح تطابق في الإجابات وتقرر إلغاء الامتحان فيها، وهؤلاء الطلاب يعيدون العام الدراسي في مواد الرسوب فقط.

ولفت إلى أن هناك 233 طالبا، تقرر دخولهم الدور الثاني، بعد رسوبهم في مادتين، ضبطت فيها لجان التصحيح تطابق في الإجابات، وجاء تفصيلهم كالتالي:

47 طالبًا رسبوا في مادتي اللغة العربية والكيمياء.

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73 طالبا رسبوا في مادتي الكيمياء والفيزياء.

113 طالبا رسبوا في مادتي اللغة العربية والفيزياء.

ويدخل الطلاب الدور الثاني وفقا للقواعد المنظمة، بأن يحصلوا على نصف درجة المادة فقط حال النجاح، وليس الدرجة الفعلية.

وشهدت لجنة محمد لطفي العشري، حالات شغب وتعدي على المراقبين من قبل الطلاب، خلال امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩، بالإضافة إلى ضبط تطابق في إجابات الطلاب خلال التصحيح، وقررت وزارة التربية والتعليم تطبيق القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٧ وإلغاء امتحان جميع الطلاب في الدور الاول وحرمانهم من دخول الدور الثاني.

وبعد تدخل عدد من النواب، ومحافظ كفر الشيخ، لدى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، تقرر بحث إمكانية تخفيف العقوبة عن الطلاب وفقا لاحكام القانون، وانتهت الشؤون القانونية إلى القرارات سالفة الذكر.