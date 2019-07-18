بالصور- انهيار جزئي في عقار قديم شرقي الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون 4 طوابق في منطقة سيدي بشر قبلي، شرقي الإسكندرية، اليوم الأربعاء، دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 8 بشارع مسجد العزيز المجيب متفرع من شارع 30 بسيدي بشر قبلي.

انتقل مسئولو وحدة الإزالة والتدخل السريع بالحي إلى موقع الحادث، وتبين انهيار أجزاء من الطابق الثالث علوي بالعقار المشار إليه، دون حدوث إصابات.

من جانبه، قال حمدي عبد العليم شامة، رئيس حي المنتزه أول، إنه تم وضع حواجز حديدية حول العقار واستدعاء مقاول الهدم لإزالة كافة الأجزاء الآيلة للسقوط حفاظًا على حياة المواطنين والمارة.