محافظ شمال سيناء يبحث مع ممثل "يونسيف" مشروعات المنظمة في الإقليم

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

التقى محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، ممثل منظمة اليونيسيف برونو مايس، خلال لقاء خاص باللجنة التنسيقية للمشروعات التي تنفذها المنظمة الدولية في مدينتي العريش وبئر العبد.

جاء ذلك بحضور وكلاء وزارات (التعليم والشباب والرياضة والشئون الاجتماعية والصحة) وممثلين عن ذوي الإعاقة والمرأة والهلال الأحمر المصري برئاسة الدكتورة مؤمنة كامل والجمعيات الأهلية.

ناقش الاجتماع المشروعات التي سيجري تنفيذها علي أرض المحافظة بالتنسيق مع اليونيسيف والهلال الأحمر المصري والجهات المعنية.

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