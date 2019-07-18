إيطاليا / إعتقال عشراتٍ في عمليّة للشرطة ضدّ عائلة مافيا مرتبطة بعصابة أمريكيّة

وكالات- أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم، الأربعاء 17 جويلية 2019، إلقاء القبض على عشرات من أفراد عصابات مافيا صقلية في باليرمو، وهي مرتبطة بعائلة جامبينو التي تشتهر بالجريمة في نيويورك.
وقالت الشرطة في بيان إنها نفذت اعتقالات "عديدة" استهدفت وحدة من "كوزا نوسترا"، مافيا صقلية، التي كانت تسيطر على منطقة "باسو دي روجانو" في باليرمو.
ولم توضح الشرطة الصلات التي تربط بين المعتقلين وعائلة جامبينو، لكنها قالت إنهم وصفوا عملية الشرطة بأنها "اتصال جديد".
ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، تم القبض على 19 شخصا، بينهم عمدة بلدة صغيرة خارج باليرمو متهم بالتواطؤ مع المافيا.
وقالت الشرطة إن تحقيقاتها ركزت على عائلة "إنزريلو" المعروفة بانتمائها لمافيا "كوزا نوسترا"، وهي عائلة غادرت صقلية في ثمانينيات القرن الماضي بعد هزيمتها في حرب داخلية ضد زعيم كوزا نوسترا الراحل توتو رينا.
وأفادت الشرطة بأن عائلة "إنزريلو" فرت إلى الولايات المتحدة ثم عادت أوائل عام 2000، مضيفة أنهم استأنفوا أنشطتهم الإجرامية بعد التوصل إلى سلام مع خصومهم السابقين.
كما صادرت الشرطة 3 ملايين يورو (4ر3 مليون دولار) من أصول المافيا المشتبه بها.
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