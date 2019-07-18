المجلس العسكري السوداني وقوى الحريّة والتغيير يوقّعان على "الإتفاق السياسي"

وكالات- وقع المجلس العسكري الحاكم بالسودان وقوى الحرية والتغيير المعارضة اليوم، الأربعاء 17 جويلية 2019، على وثيقة تمثل المرحلة الأولى من "الاتفاق السياسي" بين الجانبين. وتم توقيع الوثيقة بحضور الوسيطين الإفريقي والأثيوبي. Advertisements وقبل التوقيع، تم الإعلان عن أن الوثيقة تمثل "الوثيقة الأولى للإتفاق السياسي". وأوضح محمد الحسن ولد لبات، المبعوث الإفريقي إلى السودان، أن إتفاق اليوم "يمثل خطوة حاسمة في مسار التوافق الشامل بين الجانبين ويفتح عهدا جديدا ويسهل الطريق للخطوة الثانية".

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