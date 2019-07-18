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سفير السعودية بالقاهرة يرأس اجتماعا لمواجهة مخططات إسرائيل في إفريقيا

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ترأس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى  مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي اليوم الأربعاء اجتماعًا لمدراء إدارات أفريقيا بوزارات الخارجية العربية بمشاركة ممثلي إدارات أفريقيا بوزارات الخارجية العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لتنسيق العمل لمواجهة المُخططات الإسرائيلية في القارة الإفريقية التي تستهدف قضية فلسطين والقضايا العربية.

 

وشدد الاجتماع على عُمق علاقات الأُخوّة التاريخية والروابط الثقافية والمصالح الاقتصادية التي

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تربط بين الدول العربية والدول الإفريقية، وكذلك مواصلة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي في دعم النضال العادل للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه وصموده لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من مُمارسة السيادة والاستقلال.

 

وأكد الأمين العام المُساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي حرص الدول العربية على تعزيز العلاقات

الأخوية العربية الأفريقية التاريخية، وتجنيبها كل ما يضرّ بها جراء المُخططات الإسرائيلية، مبينًا أن عقد هذا الاجتماع جاء في إطار الجهود العربية لمواجهة تلك المُخططات الاسرائيلية في القارة الأفريقية، وتنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته رقم (151) التي عقدت في شهر مارس الماضي.

وقال إن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار العمل العربي المُنسّق في هذا المجال وإقرار خطوات تنفيذية لتعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية في مُختلف المجالات ولإفشال محاولات الاستهداف الاسرائيلية، ومُتابعة تنفيذ خطة العمل المُعتمدة بهذا الخصوص.

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