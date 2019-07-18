يوم مفتوح للأطفال وتمكين للشباب في اليمن وتمور لتنزانيا

دورات تمكين
نفذ المركز دورات تمكين الشباب مهنيا واقتصاديا في مدينة المكلا، ضمن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن، ويشمل القطاع الذي يستفيد منه 45 فرداً في مدينة المكلا دورات في مجالات صيانة الجوالات والتكييف والتبريد، فضلًا عن دورات التمديدات الكهربائية.ويهدف القطاع إلى تأهيل 350 شاباً في 4 محافظات في مجالات مهنية بما يؤهلهم لدخول سوق العمل، يذكر أن مشروع تحسين سبل العيش قد أنهى تدريب 175 شاباً في مجالات التمديدات الكهربائية والسباكة، وصيانة الدراجات النارية، وفن الديكور والجبس، ولف المحركات ودورات مهنية أخرى، في محافظات حضرموت وعدن وشبوة، والمشروع يستهدف 5 محافظات من خلال 3 قطاعات «السمكي، الزراعي، إلى جانب النقد مقابل العمل» حيث يستفيد من المشروع 3750 فردًا بشكل مباشر.
هدية المملكة
سلّم فريق المركز أمس 100 طن من التمور هدية المملكة لأرخبيل زنجبار في تنزانيا، ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة لنشر الخير والتعاون معها، ولتصل الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.
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