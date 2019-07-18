قيادات في “البام” تُقاطع المكتب السياسي وتتهم بنشماش بالاستفراد بالقرارات

من جديد، خرج أعضاء المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، معلنين مقاطعة آخر اجتماع للمكتب دعا إليه الأمين العام حكيم بنشماش، بسبب “أجواء تتميز بسلوكيات غير مقبولة”.

وفي ذات السياق، وجه أعضاء المكتب السياسي للبام الغاضبين اتهامات لبنشماش، بالاستفراد بمجموعة من القرارات، منها حديثه عن بطلان نتائج الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، مؤكدين على أنهم لا يزكون قرارتت بنشماش بشأن توقيف عدد من القياديين.

ويضيف الغاضبون في المكتب السياسي للبام في بلاغ لهم أصدروه اليوم الخميس، إن بنشماش عجز عن التعاطي مع الأزمة التنظيمية التي يعيشها الحزب، انطلاقا من موقعه.

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البيان الغاضب من بنشماش والمقاطع لاجتماعه، وقعته عدد من قيادات التيار المضاد له داخل الحزب، وهم 13 قياديا، من بينهم رئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، ومحمد الحموتي وأحمد خشيشن وعبد اللطيف وهبي.

يذكر أنه وسط تزايد الخلاف بينه، وخصومه في الحزب، أطلق الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، حملة واسعة من الإقالات من المناصب الحزبية، بدأت بسحبه رئاسة المكتب الفيدرالي من محمد الحموتي، ووصلت إلى تجميد مناصب عدد من المنسقين، والأمناء الجهويين في الحزب، وإقالة الرجل الثاني في الحزب من المكتب السياسي، قبل أن تصل إلى بنعزوز عزيز رئيس الفريق البرلماني.