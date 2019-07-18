طنجة.. 15 سجنا نافذا لمغتصب طفلتين شقيقتين

قضت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، أمس الثلاثاء، بالحكم 15 سنة سجنا نافذا في حق الشخص الذي قام باغتصاب طفلتين شقيقتين في منطقة بني مكادة.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي الماضي، إذ تقدمت أسرة الطفلتين بشكاية للمصالح الأمنية بمنطقة بني مكادة، تتهم فيها شخصا يبلغ من العمر 65 عاما باغتصاب ابنتيهما، وقد اعتدى في البداية على الطفلة البالغة من العمر 11 عاما، قبل أن يواصل الاعتداء على شقيقتها البالغة من العمر 8 أعوام، داخل بيته مستغلا غياب زوجته عن المنزل.

وتشير المعطيات المتوفرة، أن الجاني بعد إشباع غريزته، قام بتهديد الطفلتين بالقتل، في حالة قيامهما بإخبار أحد، لكن الضحيتين لم تستطيعا كتمان الأمر وحكيتا لأمهما كل شيء، وهو ما شكل صدمة قوية لها، حيث أخذت الطفلتين رفقة أسرتها، لعرضهما على الخبرة الطبية، قبل أن تقوم بتسجيل شكاية في حق الجاني الذي جرى اعتقاله فيما بعد.