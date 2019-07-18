نجدة بغداد تعلن اعتقال شخص اغتصب صبيا غربي العاصمة

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الخميس، عن اعتقال شخص اغتصب صبيا غربي العاصمة. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "احد المواطنين استنجد بدوريات نجدة ابو غريب مدخل قرية النصر والسلام لقيام شخص باغتصاب ابنه من مواليد ٢٠٠٥". واضافت انه "تم القبض على الشخص المطلوب وتسليمه الى الجهات المختصة".



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