أول اجتماع عسكري مصري سوداني منذ عزل البشير

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العين الإخباريةالخميس 2019/7/18 01:37 ص بتوقيت أبوظبي
رئيسا الأركان المصري والسوداني
انعقد في القاهرة، الأربعاء، الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة بين مصر والسودان، لأول مرة منذ عزل عمر البشير.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون العسكري بين مصر والسودان وجهود تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب.
ورأس الجانب المصري رئيس الأركان المشتركة الفريق محمد فريد، فيما ترأس الوفد السوداني رئيس الأركان الفريق هاشم عبدالمطلب.
وبحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية، فإن الاجتماع بحث آفاق التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية والأمنية والجهود المشتركة في تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة كل أعمال التسلل والتهريب، إلى جانب التدريب ونقل التجارب وتبادل الخبرات.
وتناول لقاء رئيسي أركان البلدين، على هامش الاجتماعات، سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين مصر والسودان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد عبدالمطلب، خلال اللقاء، بجهود القيادة السياسية المصرية في دعم الأمن والاستقرار والتنمية في كل دول القارة الأفريقية من منطلق رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
ومن جانبه، أكد الفريق محمد فريد تطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه التحديات والمخاطر الأمنية التي تواجهها المنطقة، معربا عن التطلع لمزيد من التعاون في المجالات العسكرية والأمنية في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
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