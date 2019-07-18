حريق ضخم يلتهم محلات في سوق تاريخي بطهران

التهم حريق ضخم، مساء اليوم الأربعاء، محلات في سوق ”ميدان حسن آباد“ التاريخي بالعاصمة الإيرانية طهران، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة، بحسب ما ذكرت صحيفة ”عصر إيران“ الإلكترونية.

وقالت الصحيفة إن النيران التهمت العديد من المحال التجارية ومراكز التخزين، ومباني مصرف التجارة الذي يقع بالقرب من السوق التاريخي.

وأعلن المتحدث باسم منظمة مكافحة الحرائق في طهران ”جلال ملكي“، أن الحريق الهائل اندلع في البداية في مستودع بمساحة 500 متر مربع في الجانب الشمالي الشرقي من سوق ميدان حسن آباد وتم إحراقه بالكامل“.

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وأضاف ملكي، في حديث صحفي، أن ”الحريق امتد بعد ذلك إلى مساحة واسعة من المحال التجارية والمخازن“، مشيرًا إلى أن فرق الإطفاء تعمل من أجل السيطرة على الحريق.

وبني سوق ”ميدان حسن آباد“ في عهد الحكام القاجاريين وهم سلالة من الملوك حكموا إيران من عام 1779 وحتى عام 1925.

وفي الخامس من أبريل /نيسان 1988 تم تسجيل سوق حسن آباد كأحد المواقع التاريخية برقم 1977 ومن الأعمال الوطنية الإيرانية.