شاهد .. طائرة إيرانية تصطدم بعمود كهرباء خلال رحلة لنقل الحجاج

تسبب إصطدام طائرة إيرانية، اليوم الأربعاء، بعمود كهربائي بتأجيل عملية نقل حجاج إيرانيين إلى المدينة المنورة في السعودية .

وأسفر الإصطدام عن أضرار كبيرة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية.

وقالت الوكالة إنّ ”طائرة من طراز إيرباص كانت قادمة إلى مدينة ساري شمال إيران لنقل مجموعة من مواطني هذه المدينة الذين يعتزمون أداء مناسك الحج“، مضيفة أنّ ”الطائرة أجَّلت رحلتها التي كانت مقررة إلى المدينة المنورة في السعودية بسبب الأضرار التي لحقت بها نتيجة اصطدامها بعمود كهربائي“.

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وذكر مسؤول في مطار مدينة ساري للوكالة، أنّ“اصطدام الطائرة سببه السيارة التي كانت تسير أمامها“، مضيفًا أن ”الطائرة تعرضت لأضرار من بينها أضرار في الجناح الأيسر“.

وفي وقت سابق من، اليوم، أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية ”علي رضا رشيديان“، أن عدد الحجاج الإيرانيين الذين وصلوا إلى المدينة بلغ 21 ألفًا، وتم نقلهم عبر الخطوط الجوية الإيرانية“.

وبدأت رحلات توافد الإيرانيين للمشاركة بموسم الحج هذا العام، يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر أن يشارك أكثر من 88 ألف إيراني هذا العام بعدما قررت وزارة الحج السعودية زيادة حصة إيران بواقع ألفي حاج.