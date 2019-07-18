بومبيو: أميركا ممتنة للبحرين على الشراكة القوية المتواصلة والجهود لتفعيل السلام والازدهار

لفت وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أنني التقيت وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة لمناقشة الأمن البحري ومواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار وتفعيل حرية الديانة"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة ممتنة للبحرين على الشراكة القوية المتواصلة والجهود لتفعيل السلام والازدهار".
وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران براين هوك، خلال جلسة للمجلس الأطلسي، حضرها وزير الخارجية البحريني، أن "البحرين ستستضيف اجتماعا دوليا لمناقشة تأمين الملاحة في منطقة الخليج".
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