بومبيو: أميركا ممتنة للبحرين على الشراكة القوية المتواصلة والجهود لتفعيل السلام والازدهار

لفت وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أنني التقيت وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة لمناقشة ​الأمن​ البحري ومواجهة أنشطة النظام ال​إيران​ي المزعزعة للاستقرار وتفعيل حرية الديانة"، مشيرًا إلى أن "​الولايات المتحدة​ ممتنة للبحرين على الشراكة القوية المتواصلة والجهود لتفعيل السلام والازدهار".

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران ​براين هوك​، خلال جلسة للمجلس الأطلسي، حضرها وزير الخارجية ​البحرين​ي، أن "البحرين ستستضيف اجتماعا دوليا لمناقشة تأمين الملاحة في منطقة الخليج".