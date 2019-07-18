خارجية تركيا: استبعادنا من برنامج أف 35 الأميركية لا يستند لسبب قانوني

أكّدت ​وزارة الخارجية التركية​ أن "استبعادنا من برنامج إف 35 الأميركية لا يستند إلى سبب قانوني"، داعية "​واشنطن​ إلى التراجع عن قرارها".

وشدد الخارجية التركية على أن "استبعادنا من البرنامج يضر بالعلاقات الاستراتيجية مع أميركا"، موضحة أن "القرار الأميركي سيسبب جرحًا لا يلتئم في العلاقات التركية الأميركية".

وكانت ​وزارة الدفاع الأميركية​ قد أعلنت، في وقت سابق، عن أنها "ستبدأ باستبعاد ​تركيا​ رسميًا من برنامج المقاتلة F-35"، مؤكدة أن "واشنطن لن تبيع تركيا تلك المقاتلات بعد شرائها ​منظومة​ ​الصواريخ​ الروسية S–400".

ولفت ​البنتاغون​ إلى "أننا سنواصل التعاون مع ​أنقرة​ لكن قرار تركيا شراء منظومة الصواريخ الروسية سيكون له تأثير على ​الناتو​"، كاشفًا عن أن "تركيا ستخسر 9 مليارات ​دولار​ جراء تقليص صفقة طائرات أف 35".

ونوّه بـ"أننا أبلغنا الطيارين الأتراك الذين يتدربون في ​الولايات المتحدة​ بضرورة المغادرة قبل 31 تموز".