أشارت مصادر لصحيفة "الجريدة" الكويتية إلى أن "فرض رسم استيراد بنسبة 3 في المئة على السلع الخاضعة للضريبة على ​القيمة المضافة​ أصبح في حكم الموافق عليه من الأكثرية النيابية"، لافتا الى ان "رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ سيقترح إضافة مادة قانونية على الموازنة تلزم ​الحكومة​ بملء الشغور في ​ديوان المحاسبة​ خلال شهر وزيادة استثنائية في اعتماداته لتمكينه من إنجاز مهمته في تدقيق الحسابات خلال مهلة الـ 6 أشهر".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للجريدة: كنعان سيقترح إضافة مادة على الموازنة تلزم الحكومة بملء الشغور بديوان المحاسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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