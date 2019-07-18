إصابة مواطن برصاصة طائشة في بعلبك

أصيب المواطن "ر. ف" برصاصة مجهولة المصدر أمام منزله في ​بعلبك​، نقل على اثرها الى ​مستشفى​ الططري للمعالجة، ولم تعرف وجهة الرصاصة التي اخترقت كتفه فاستدعت إجراء عملية لإغلاق الجرح، وحال المصاب مستقرة.

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