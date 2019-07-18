النشرة: عزام الأحمد وصل إلى بيروت وفي جعبته تعليمات من عباس بالتهدئة

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان عضو اللجنة المركزية لحركه "فتح" المشرف على الساحة الفلسطينية في ​لبنان​ ​عزام الاحمد​، وصل ليلا الى ​بيروت​، من أجل معالجة ذيول الازمة التي نشأت على خلفية قرار ​وزارة العمل​ حول المؤسسات و​العمال​ الفلسطينيين في لبنان، والتي انعكست اضرابا عاما وتحركات احتجاجية في مختلف ​المخيمات الفلسطينية​.

وذكرت ​مصادر فلسطينية​ للنشرة، ان الاحمد يحمل في جعبته تعليمات من الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ بالتهدئة ومعالجة الازمة بالحوار مع المسؤولين اللبنانيين، حيث يتوقع ان يلتقي عددا منهم اليوم الخميس.