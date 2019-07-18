النشرة: عزام الأحمد وصل إلى بيروت وفي جعبته تعليمات من عباس بالتهدئة

افاد مراسل النشرة في صيدا، ان عضو اللجنة المركزية لحركه "فتح" المشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الاحمد، وصل ليلا الى بيروت، من أجل معالجة ذيول الازمة التي نشأت على خلفية قرار وزارة العمل حول المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان، والتي انعكست اضرابا عاما وتحركات احتجاجية في مختلف المخيمات الفلسطينية.
وذكرت مصادر فلسطينية للنشرة، ان الاحمد يحمل في جعبته تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتهدئة ومعالجة الازمة بالحوار مع المسؤولين اللبنانيين، حيث يتوقع ان يلتقي عددا منهم اليوم الخميس.
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