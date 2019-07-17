رسميا.. الوداد يعين مانولوفيتش مدربا للفريق والأخير يصرح: “سعيد بتدريب أحسن فريق في إفريقيا”

أعلن نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده الرسمي مع المدرب الصربي، زوران مانولوفيتش، خلفا للمدرب التونسي، فوزي البنزرتي، الذي غادر الفريق هذا الصيف، من أجل تدريب النجم الساحلي التونسي.

ووقع مانولوفيتش، عقدا مع الفريق الأحمر، لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد، وهدفه الأول هو قيادته للتألق في مجموعة من الواجهات المحلية والجهوية والقارية، التي سيخوضها الموسم المقبل.

وفي تصريح له، للموقع الرسمي للنادي، قال مانولوفيتش، إنه سعيد للغاية بتدريب فريق الوداد البيضاوي، الذي يعتبره “أحسن فريق في إفريقيا”.

وأكد المتحدث ذاته، بأن مفاوضاته مع سعيد الناصيري، رئيس الوداد. كانت جد إيجابية، وهو متحمس لخوض هذه التجربة.

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وشدد أيضا، في نفس المناسبة، على أنه سيدشن منذ اليوم، استعداداته بشكل جدي للموسم القادم، والذي يرغب فيه في التألق، في عصبة الأبطال الإفريقية، البطولة الاحترافية، كأس العرش، ثم البطولة العربية للأندية.

وقد التقى مانولوفيتش، اليوم، مع لاعبي الفريق الأحمر، وألقى أول خطاب له للاعبين بحضور رئيس النادي، سعيد الناصيري.