“كان” 2019.. منتخب نيجيريا يحافظ على تقاليده ويحسم المركز الثالث أمام تونس

نجح المنتخب النيجيري لكرة القدم، في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، في المركز الثالث، عقب تغلبه مساء اليوم الأربعاء، على نظيره التونسي بهدف دون مقابل.

وتمكن أوديون إيغالو، من إحراز هدف المباراة الوحيد بعد مرور ثلاث دقائق على بدايتها، رافعا رصيده إلى خمسة أهداف، معززا بذلك تصدره لقائمة الهدافين.

ولم تسفر باقي أطوار المواجهة، التي احتضنتها أرضية ملعب السلام في القاهرة، عن أي تغيير في النتيجة، ليعلن الحكم المصري جهاد جريشة عن نهايتها، بفوز نيجيريا على “نسور قرطاج”، واحتلالها المركز الثالث في “الكان”.

وتعتبر هذه المرة السابعة التي ينجح خلالها المنتخب النيجيري، في الحلول ثالثا بكأس الأمم الإفريقية، بعد دورات 1978، و1992، و2002، و2004، و2006، و2010، علما أنه احتل المركز الثالث أيضا في دورة 1976، لكن دون خوض مباراة الترتيب، إذ أجريت تلك النسخة بنظام الدوري.