طنجة.. توقيف شاب قتل رفيقه بعد سُكر طافح

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة، اليوم الأربعاء، بطنجة، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى وفاة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه يبلغ من العمر 19 عاما، وكان في حالة تخدير وسُكر طافح، دخل في شجار مع الضحية بحي المرس بني مكادة، وتحولت المشدات الكلامية إلى تبادل للضرب والجرح، أسفر عن وفاة الضحية بعد وصوله للمستشفى الجهوي محمد الخامس.

الموقوف تم وضعه رهن تدبير الحراسة للنظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة قصد البحث معه في القضية و تقديمه امام العدالة.