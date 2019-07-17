إدارة النصر السعودي تجتمع بحمد الله لتحسين عقده

ذكرت تقارير إعلامية سعودية، اليوم الأربعاء، أن إدارة فريق النصر السعودي لكرة القدم، ستجتمع بالمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بغية تحسين عقد اللاعب رفقة الفريق الأصفر.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه بعد المستوى الكبير، الذي قدمه حمد الله في أول موسم له مع النصر، جعل مسؤولي هذا الأخير يجتمعون مع مهاجمهم لمعرفة الشروط، التي يريد إضافتها من أجل تحسين عقده.

وانضم، صاحب 28 سنة، إلى الفريق السعودي، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي الريان القطري، علما أنه خاض تجارب سابقة بالدوريين النرويجي، والصيني.

وساهم المهاجم السابق لأولمبيك آسفي، في تتويج النصر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بأهدافه الحاسمة التي مكنته أيضا من نيل لقب الهداف بواقع 35 هدفا.