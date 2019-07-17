ماذا قال فالفيردي عن صفقات برشلونة؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، إعجابه بالصفقات الجديدة التي أبرمها فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن فالفيردي، عن 3 صفقات ضمها بشكل رسمي وهم: الفرنسي أنطوان غريزمان، الهولندي فرينكي دي يونغ والحارس البرازيلي نيتو.

وقال فالفيردي، خلال تصريحاته لموقع ناديه الرسمي "لدينا 3 صفقات جديدة مهمة، في 3 مراكز مختلفة، ونتوقع الكثير منهم، ونُدرك حماسهم، ونريدهم أن يركزوا بسرعة على ديناميكية الفريق".

وعن التحديات التي ينتظرها الفريق، أجاب "نحن سُعداء للغاية، وكما هو كل عام لدينا العديد من التحديات في المستقبل، ونعرف أن النادي يسعى دائمًا للفوز بكل شيء".

وأضاف المدرب الإسباني "أهدافنا هي نفسها كما هو الحال دائمًا، أن نفوز بجميع المباريات وجميع البطولات التي نشارك فيها، وعلينا أن نفعل ذلك بأسلوبنا وسنحاول مواكبة التطورات".

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وحول جولة الفريق في اليابان، أوضح "لدينا حماسة كبيرة، ونعرف ما يعنيه برشلونة لليابان، والعلاقة دائمًا موجودة، وأيضًا لوجود لاعبين سابقين مثل إنييستا وفيا، إنه أمر مثير لنا وكذلك لمحبي برشلونة اليابانيين".

وواصل "اللاعبون يتدربون بشكل جيد، ونراهم متوترين للغاية، فترة التحضير للموسم الجديد هذا العام مختلفة قليلا عن السابق، لأننا سيكون لدينا وقت أقل قبل بدء الجولة في اليابان، وهذا العام سندخل المباريات الأولى من الموسم بتدريب أقل، ولكن الجميع مستعدون".

وعن فرينكي دي يونغ، علق "لقد لعب في المستوى العالي خلال السنوات الأخيرة، وكان لديه موسم رائع مع فريقه، ونأمل أن يكون إضافة لخط الوسط، إنه لاعب للمستقبل ولديه الكفاءة والأسلوب الذي نريده".

وأردف "غريزمان هو لاعب لديه خبرة في الليغا، ويتمتع بالسرعة واستغلال المساحات، وحاسم في الأمتار الأخيرة من الملعب، ونعرف ما يمكن أن يُقدمه اللاعبين مثله، ولدينا آمال كبيرة عليه".

واختتم مدرب برشلونة "نيتو هو أيضًا لاعب ذو خبرة كبيرة، وتأمين لمركز حراسة المرمى، ومُكمل مثالي لتير شتيغن، وسيحصل أيضًا الحارس الثالث إيناكي على فرص".