مدرب مانشستر سيتي يحسم مصير ساني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حسم مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، مصير لاعب فريقه ليروي ساني بعد تردد الأنباء حول إمكانية رحيله عن صفوف الفريق السماوي هذا الصيف.

وأكد غوارديولا أنه يرغب في بقاء لاعبه الألماني.

وارتبط اسم الجناح الألماني بالانتقال إلى بايرن ميونخ هذا الصيف، بعد رحيل الثنائي البافاري فرانك ريبيري وآريين روبن.

وقال غوارديولا عقب ودية وست هام "مانشستر سيتي قدم عرضًا لساني العام الماضي. وكما قلت عدة مرات، نريد منح السعادة لجميع اللاعبين، نحاول مساعدة ليروي ليتطور باستمرار".

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وأضاف "نحن نعرف قدراته جيدًا، ساني لديه إمكانيات خاصة يصعب العثور عليها في جميع أنحاء العالم".

وتابع بيب "جميع اللاعبين يدركون صعوبة اللعب بانتظام، حيث نملك أفضل من لاعب مميز في كل مركز".

وأكد "تحدثت إلى النادي 10 مرات، وأخبرتهم برغبتي في إسعاد اللاعبين، لو لم نحقق لهم ذلك سيرحلون عنا".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان ساني سيبقى، علق غوارديولا "أجبت على السؤال وكنت واضحًا بالفعل".