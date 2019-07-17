إيران تنفي استعدادها للتفاوض حول (الصاروخي)

في السياسة 18 يوليو,2019 نسخة للطباعة

طهران ـ وكالات: نفت إيران صحة تقارير أفادت بأنها على استعداد للتفاوض حول برنامجها الصاروخي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن الممثلية الإيرانية في الأمم المتحدة تأكيدها عدم صحة التقارير التي ترددت في هذا الشأن، وشددت على أن “البرنامج الصاروخي الدفاعي الإيراني غير قابل للتفاوض إطلاقا”. وكانت تقارير ذكرت أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أبدى استعداد إيران للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي. ولفتت الممثلية إلى أن الوزير قال فقط :”إذا أرادت أميركا التحدث حول الصواريخ فعليها ابتداء وقف بيع السلاح، بما في ذلك الصواريخ لحكومات المنطقة”، مشددة على أن هذا لا يعني بأي حال استعداد إيران للتفاوض بشأن الصواريخ. وقالت الممثلية إن الصواريخ الإيرانية “غير قابلة للتفاوض إطلاقا مع أي أحد أو أي دولة وفي أي وقت”. على صعيد اخر قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن يعتقد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتلقى المشورة من أشخاص غير مهتمين بتعزيز السلام. وأضاف ظريف ، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نشرت مقتطفات منها: “أعتقد أن الرئيس ترامب يتلقى المشورة من أشخاص غير مهتمين بتعزيز السلام، بل يهتمون بدفع جدول أعمال لديهم”، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن يوم الأحد استعدادا مشروطا لإجراء مفاوضات فورية مع الولايات المتحدة. وقال روحاني: “نحن مستعدون لإجراء مفاوضات (مع الولايات المتحدة) دائما وفي هذه الساعة أيضا بل وحتى الآن”. على صعيد اخر أعلن قائد وحدة الطائرات المسيرة التابعة للقوة البرية للجيش الايراني العميد شهرام حسن نجاد أمس الاربعاء عن انضمام ثلاث طائرات مسيرة هجومية من طراز “مهاجر 6″ لهذه القوة. ونقلت وكالة أنباء ” فارس” الإيرانية اليوم عن العميد حسن نجاد قوله إن انضمام الطائرات المسيرة الهجومية “مهاجر 6″ جاء لتعزيز منظومة الطائرات المسيرة في المناطق الحدودية وكذلك تغيير نهج القوة البرية للجيش من العمليات الدفاعية إلى الهجومية .

وأكد أن تدمير الاهداف المحددة مسبقا يعد من ضمن مهمات الطائرة المسيرة “مهاجر 6″ ، مشيرا إلى أن من مميزات هذه الطائرة المسيرة المدى الكبير للتحليق وسقف التحليق الملحوظ ومواصلة الطيران فترة طويلة وقدرة حمل قذائف ذات دقة عالية جدا ليلا ونهارا وقدرة التحمل في الظروف المناخية المختلفة والاستخدام السهل في المواقع الجغرافية المختلفة.

وأوضح حسن نجاد أن من مميزات هذه الطائرة استخدام النواظير الليلية ذات الدقة العالية ما يسمح لها بتنفيذ العمليات الليلية بنجاح تام ، لافتا إلى أن الطائرة المسيرة “مهاجر 6″ ذات منظومة تقنية المسح التصويري (فوتوغرامتري) ثلاثية الابعاد في الاراضي ذات التضاريس الصعبة والوعرة.