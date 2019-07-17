أفغانستان: طالبان تطالب منظمة بإغلاق 42 مركزا صحيا

كابول ـ وكالات: قالت اللجنة السويدية من أجل أفغانستان، وهي منظمة إغاثة سويدية غير ربحية، أمس الأربعاء إن مسلحي طالبان أجبروها على إغلاق أكثر من 40 مركزا صحيا بإقليم وارداك بوسط أفغانستان. وأضافت اللجنة أن طلب طالبان جاء عقب أن داهمت القوات الخاصة الأفغانية مركزا تديره المنظمة في منطقة داي ميرداد مطلع الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وفقدان شخص. وقال المتحدث باسم اللجنة برويز أحمد إنه جرى مداهمة المركز للاشتباه في تواجد لعناصر طالبان داخله، مما دفع مسلحي طالبان للمطالبة بإغلاق المراكز الصحية. وجاء في بيان المنظمة أن 42 من بين 77 منشأة صحية في ست من بين تسع مناطق بإقليم وارداك اضطروا لإغلاق أبوابهم، مما أثر على أكثر من 5700 مريض يزورن المراكز على أساس يومي. وقال سوني مانسون المسؤول بالمنظمة ” إجبار المنظمة على إغلاق منشآت صحية، وحرمان المواطنين من الحصول على الرعاية الطبية والخدمات الصحية يمثل انتهاكا واضحا لحقوق الانسان وقانون الانسانية الدولي”. وأضاف” نطالب بإعادة فتح هذه المراكز فورا أمام جميع المواطنين، ونطالب جميع أطراف الصراع بالابتعاد عن مثل هذه الأعمال التي تعرض حياة المدنيين للخطر عن عمد”.