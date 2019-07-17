الجبير وقرقاش يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في جدة، الأربعاء، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش.
وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والاستقرار في المنطقة.
كما استعرض اللقاء العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتوطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم، السفير عزام بن عبدالكريم القين، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، السفير جمال بن بكر بالخيور.
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