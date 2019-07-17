مؤلف "زيارة السلام": الفيلم يروي قصة دولة الإمارات مع التسامح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال جويل روزنبرغ، مؤلف فيلم "زيارة السلام"، إنه ترأس وفداً من الزعماء الإنجيليين الأمريكيين في زيارة رسمية إلى أبوظبي، في نوفمبر عام 2018.

قبل أشهر قليلة من زيارة البابا فرانسيس يؤكد روزنبرغ أنه يشهد على أن ما رأوه هناك ليس مجرد لحظة واحدة في ذلك الوقت.. كانت هذه لحظة قوية للغاية، لكن دولة الإمارات العربية المتحدة مهتمة حقاً بالتواصل مع اليهوديين والمسيحيين الإنجيليين والمسيحيين الكاثوليك والرومان والعديد من الديانات الأخرى.

لذلك لدى الإمارات قصة رائعة لترويها، وعليهم أن يستمروا في العمل على إخبارها، وهذه طريقة رائعة للقيام بذلك.