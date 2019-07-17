توسع إرهاب إيران وفضائح أردوغان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء، الـ17 من يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة يبرز إرسال بريطانيا سفينة حربية للخليج لمواجهة تهديدات إيران، وطائرات مسيرة توسع التهديدات الإرهابية لإيران بأمر خامنئي، وقمة للأمن البحري في الخليج بالمنامة بمشاركة 65 دولة، وحاكم ريو دي جانيرو يشبّه عصابات المخدرات بـ"حزب الله"، و"العين الإخبارية" تنشر تفاصيل الاتفاق السياسي بالسودان وسط ترحيب واسع بالاتفاق.

كما تتابعون أيضاً: السعودية تؤكد أنها لن تدخر جهدا لمحاربة الإرهاب والتطرف، وتقرير تركي يفضح أردوغان بـ231 انتهاكا لحقوق الإنسان خلال شهر، ووزير الداخلية الإيطالي هدف للنازيين الجدد بواسطة صاروخ قطر، وواشنطن تتعهد بمواصلة التصدي لخطر إيران في المنطقة، وتقرير ألماني يحذر من توسع جديد للإخوان غربي البلاد، وداود أوغلو يفضح أخطاء أردوغان وعلاقته بالإخوان، ونزوح إخواني جماعي لتركيا وقطر بعد زلزال الكويت.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: رئيس جامبيا يشيد بالتطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده الإمارات، والنفط يرتفع لهبوط مخزونات الخام الأمريكي، والذهب يتراجع بعد صعود الدولار بدعم مبيعات التجزئة.

وإلى الملاعب تجدون: غضب كونتي يعيد ناينجولان لنقطة الصفر، أما في التكنولوجيا فتطالعون: يوتيوب يعود إلى أمازون Fire TV بعد انقطاع 18 شهرا.

وفي الفن تقرأون: الممثل الهندي ريشي كابور يطمئن جمهوره بعد إصابته بالسرطان، بينما في المنوعات: خسوف القمر بعيون المصورين.. أجمل اللقطات في العالم.

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