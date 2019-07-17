مروحيات تركية “بلا محركات” كشفت صفقة البيع الباطلة لباكستان

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشفت تقارير أجنبية، الأربعاء، عن أن بيع مروحيات T129 ATAK التركية الصنع إلى باكستان قد وصل إلى طريق مسدود، حيث لم يتم العثور على أي محركات للطائرات الحربية، بعد أن أوقفت الولايات المتحدة إصدار التصريح اللازم لإيصالها، ومن ثم تصبح الصفقة باطلة.

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وقعت تركيا وباكستان على صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لشراء طائرات هليكوبتر تركية الصنع في 13 يوليو 2018. وتم تأجيل موعد تسليم أول طائرة هليكوبتر بعد أن رفضت وزارة الدفاع الأمريكية العام الماضي إصدار ترخيص للشركة التركية بتصدير تسليم محركات CTS800 حربية، وفقا لصحيفة سول الإنجليزية.

ويتم اعتبار المنتجين في فرنسا وبولندا موردين محتملين للمحرك، وفقًا لصحيفة حريت.

الصفقة بين أنقرة وإسلام أباد تضمنت تسليم 30 طائرة هليكوبتر من طراز AT12 إلى باكستان. وتفتقر طائرات حربية كوبرا حاليًا من طراز AH-1F في باكستان إلى القدرة على الأداء بشكل مناسب على ارتفاعات أعلى سلسلة جبال هندو كوش، التي تفصل بين أفغانستان وباكستان، وفقًا لمسؤولي البلاد.