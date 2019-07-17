الان تتابع وفاة شخص ثالث متأثرا بإصابته في هجوم استهدف نائب القنصل التركي بأربيل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أفادت وسائل إعلام تركية وعربية، الأربعاء، بوفاة شخص ثالث متأثرا بإصابته في هجوم استهدف نائب القنصل التركي بأربيل.

وقُتل نائب القنصل التركي العام في كردستان العراق، إضافة إلى شخص آخر، في إطلاق للنار في مدينة أربيل شمالي العراق، وأكدت الخارجية التركية مقتل الدبلوماسي.

وأوضح مراسلنا أن مسلحين اثنين أطلقا النار على الدبلوماسي التركي بينما كان يتناول الطعام في أحد المطاعم في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.

وذكر أن قوات الأمن في كردستان العراق طوقت مكان الحادث، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المطعم، وتبحث عن منفذي الهجوم اللذين لاذا بالفرار.

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وقال إن مدير الأمن في كردستان العراق يشرف بنفسه على التحقيق في ملابسات الحادث، استنادا إلى كاميرات المراقبة في المكان.

وتعد هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها دبلوماسيون في مدينة أربيل شمالي العراق.

ويقع المطعم الذي شهد الهجوم في منطقة راقية بالمدينة.

ودأبت تركيا على قصف مواقع تابعة لجماعات كردية مسلحة في كردستان العراق تعتبرها أنقرة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور لدى أنقرة.

ويخضع الحي الذي وقع فيه الحادث إلى مراقبة أمنية كثيفة، إذ يضم عددا كبيرا من مقرات القنصليات ويقطنه عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب.