الجيش الليبي يكشف معلومات خطيرة عن صاروخ قطر الذي ضبط بإيطاليا

كشف الجيش الليبي عن معلومات خطيرة بشأن الصاروخ القطري الذي ضبطته قوات الشرطة الإيطالية قبل أيام بحوزة جماعة متطرفة .

وقال المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء، أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن الصاروخ القطري الذي عثر عليه في إيطاليا كان في طريقه إلى المليشيات بمصراتة .. لافتاً إلى أن قطر ليس لها مصالح في نقل هذه الصواريخ إلى إيطاليا ولكن مصلحتها في نقلها إلى ليبيا، ولكن بعد فشلهم عثر عليها.

وأعرب المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، عن قلق الجيش الليبي من وصول الأسلحة القطرية إلى إيطاليا، مؤكداً أن "الصاروخ القطري الذي وصل إيطاليا كان متجهاً إلى ليبيا لتسليح الطائرات ميراج إف-1 الفرنسية".

وأشار إلى "وجود تنظيمات إيطالية مرتبطة بالمافيا تسلح المليشيات الإرهابية في ليبيا". مطالباً كل الدول الشقيقة والمجتمع الدولي ولجنة خبراء الأمم المتحدة بأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار الذي يهدد الإنسانية.

وكانت الشرطة الإيطالية عثرت، الإثنين الماضي، على صاروخ "جو- جو" يستخدمه الجيش القطري في حوزة جماعة يمينية متطرفة، وذلك بعد يومين من إحباط السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مخططاً إرهابياً بعد مداهمة وكر لتنظيم الإخوان الإرهابي والعثور على أسلحة قطرية.

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وأكد أن "تركيا تدعم مليشيات مسلحة ترتكب جرائم بحق المدنيين، ‎وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتميم بن حمد أمير قطر مسؤولان عن ارتكاب جرائم إنسانية بحق الشعب الليبي".

وعلى الصعيد الميداني، أكد اللواء أحمد المسماري أن "القوات الجوية نفذت عمليات عدة للتمهيد للقوات البرية للتقدم وتهاجم في عمق مواقع المليشيات".

وأضاف أن القوات الجوية نفذت عمليات عدة للتمهيد للقوات البرية للتقدم وتهاجم في عمق مواقع المليشيات الاستراتيجي وعلى معسكرات وغرف عمليات التنظيمات الإرهابية".

وكشف المسماري عن تنفيذ سلاح الجو ضربات عدة على مواقع الإرهابيين في مدينة غريان وشمال مدينة غريان حتى منطقة العزيزية، إضافة إلى عمليات الإسناد الناري من منطقة تاجوراء حتى طريق المطار.