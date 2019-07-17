شكرا لقرائتكم خبر عن السلمي: توقيع الاتفاق السياسي لحظة تاريخية في مسيرة السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طارق طلبه (القاهرة)

رحَّب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير على وثيقة الاتفاق السياسي بجمهورية السودان اليوم (الأربعاء)، لتقاسم السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية.

واعتبر السلمي التوقيع على وثيقة الاتفاق لحظة تاريخية في مسيرة السودان السياسية، وخطوة هامة على طريق إنجاح المرحلة الانتقالية، تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والنهضة والازدهار، داعياً كافة الأطراف السودانية لاستمرار روح التوافق والشراكة وإنجاز وثيقة الإعلان الدستوري في أسرع وقت ممكن، لتؤسس لمرتكزات العمل الدستوري خلال الفترة الانتقالية وصولاً إلى المرحلة الدائمة.

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وأثنى رئيس البرلمان على الروح التي تحلى بها المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير، التي أفضت إلى الوصول لهذا الاتفاق التاريخي، معبراً عن ثقته في كافة الأطراف السودانية على استكمال مسيرة الانتقال الديموقراطي السلمي في السودان، مشيراً إلى أنه لمس هذه الروح الإيجابية البناءة ورغبة كافة الأطراف في تحقيق تطلعات الشعب السوداني خلال زيارة وفد البرلمان العربي ولقاءه بالجهات الرسمية والشعبية في السودان.

وطالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي كافة الجهات الرسمية والقوى والأحزاب السياسية والحركات المدنية والشبابية في جمهورية السودان، بدعم الاتفاق السياسي واستمرار الحوار ليكون بدايةً لمرحلة جديدة من الاستقرار والسلام والنهضة فى السودان تحقيقاً لتطلعات شعبه الكريم.

كما أكد رئيس البرلمان العربي استمرار البرلمان العربى في تنفيذ خطتة لمطالبته الإدارة الأمريكية ومجلسي الشيوخ والنواب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعيه للإرهاب، ويرى أن الوقت ملائم لرفع تلك العقوبات في ظل الانتقال السياسي السلس الذي تشهده السودان وحاجة السودان الماسّة الاقتصادية على المستويين الرسمي والشعبي لرفعها.