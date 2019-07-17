السعودية تنقذ سفينة بريطانية من هجوم إيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أحبطت البحرية السعودية هجوما إيرانيا على سفينة حربية بريطانية كانت في طريقها إلى الخليج العربي للاشتراك في حماية ناقلات النفط في المنطقة.

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وأشارت صحيفة «ميرور» البريطانية إلى أن قاربا غير مأهول مفخخ بالمتفجرات كان يستهدف المدمرة «HMS Duncan» قبالة سواحل البحر الأحمر، وقالت إن القوات البحرية السعودية اكتشفت القارب الذي كان يترصد المدمرة، والذي كان يتوقع أن يحدث فجوة كبيرة في جسم المدمرة في حال نجح في الارتطام بها، وتعاملت معه وأنقذت السفينة البريطانية.

ويتوقع أن الحوثيين المدعومين من إيران هم من يقفون خلف القارب المفخخ الموجه عن بعد.

وأشار الضابط البحري السابق في البحرية الملكية البريطانية سيمون وارينغتون إلى أن الميليشيات الحوثية، وكلاء إيران، يقومون بأعمال قذرة ويعدون تهديدا حقيقيا.