معلومات للـLBC: الحريري سيتشاور مع جنبلاط قبل اتخاذ قرار بالدعوة الى جلسة للحكومة

كشفت معلومات للـ LBC عن أن "​رئيس الجمهورية​ ميشال عون في صدد التشاور مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ من أجل الدعوة لجلسة ل​مجلس الوزراء​.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب ما نقل للرئيس عون من نتائج عن اجتماع المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ ووزير الدولة لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ مع كل من النائب ​طلال أرسلان​ ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وأشارت المعلومات إلى أن "أرسلان أبلغ اللواء إبراهيم وجريصاتي أنه متمسك ب​المجلس العدلي​ وأنه يقبل بنتيجة التصويت في مجلس الوزراء مهما كانت، مشددًا على أن النتيجة ستكون لصالحه".

في المقابل، أكّد رئيس الحكومة أنّ "التصويت في مجلس الوزراء سيُسقط طلب الإحالة إلى المجلس العدلي محتسبًا وزراء رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ووزير المردة إلى جانبه".

ولفتت المعلومات إلى أن "الحريري سيتشاور مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ قبل اتخاذ قرار بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء تدرج على جدول أعمالها إحالة أحداث البساتين إلى المجلس العدلي".