أكد النائب هاغوب ترزيان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "بعض الصفحات على ​شبكات التواصل الإجتماعي​ تعمد وبطريقة غير مسبوقة على بث الفتنة تجاه الطائفة الأرمنية عبر استفتاءات مشبوهة أقل ما يقال فيها إنها محض عنصرية. نطلب في هذا الصدد من وزير ​العدل​ ​ألبرت سرحان​ والمدعي العام التمييزي بالإنابة ​عماد قبلان​ الوقوف عند هذا التضليل واتخاذ الإجراءات القانونية فوراً".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان: لاتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق من يبث الفتنة تجاه الأرمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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