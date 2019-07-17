المرعبي: نتمنى على قيادة الجيش ارسال طوافة عسكرية لاطفاء النيران في احراج بزال العكارية

تمنى عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​ على ​قيادة الجيش​ "ارسال طوافة عسكرية لاطفاء النيران المستعرة في احراج بلدة بزال- عكار". وفي تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ اسف المرعبي لأن "النيران اتت على مساحات غنية باشجار معمرة وحولتها الى رماد"، منوها بـ "جهود عناصر ​الدفاع المدني​ وعناصر الجيش والاهالي".

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