الجيش: جرى ليل أمس حرق اطارات على بعض مداخل مخيم برج البراجنة وتوقيف بعض الاشخاص

أعلن ​الجيش اللبناني​ أنّ "لا صحة لما يتم تداوله في شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حرق اطارات، عند حاجز للجيش اللبناني في ​حارة حريك​"، مشيرا الى أنّ "هذه المعلومات غير صحيحة".

وأكد الجيش أنّه "جرى ليل أمس حرق اطارات على بعض مداخل ​مخيم برج البراجنة​ وقام الجيش بفتحها وتم توقيف بعض الاشخاص الذين اعترضوا عمل الجيش".