أعلن الجيش اللبناني أنّ "لا صحة لما يتم تداوله في شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حرق اطارات، عند حاجز للجيش اللبناني في حارة حريك"، مشيرا الى أنّ "هذه المعلومات غير صحيحة".
وأكد الجيش أنّه "جرى ليل أمس حرق اطارات على بعض مداخل مخيم برج البراجنة وقام الجيش بفتحها وتم توقيف بعض الاشخاص الذين اعترضوا عمل الجيش".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: جرى ليل أمس حرق اطارات على بعض مداخل مخيم برج البراجنة وتوقيف بعض الاشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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